Rob maakt podcast over Feyenoord: ‘Groepstherapie voor supporters, vooral als het slecht gaat’

De podcast is vernoemd naar de lijfspreuk van de legendarische oud-trainer Ernst Happel. ,,Kein Geloel, Fußball spielen.” Rob, Freek, Wesley en Johan praten iedere week over het wel en wee bij Feyenoord. ,,We zijn in het kampioensjaar 2016/2017 begonnen. Dat bleek een schot in de roos, want daardoor kregen we veel luisteraars”, zegt Rob, die tegenwoordig in Bergschenhoek woont, maar al op zijn tiende om de week met zijn oom van Middelburg naar De Kuip toog. ,,Vierduizend man luisterde naar de eerste aflevering. We groeiden naar achtduizend luisteraars. Nu zitten we op tienduizend.”