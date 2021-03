Rob Jetten (D66): ‘Je kunt niet de tol op de tunnel afschaffen zonder het prijskaartje te betalen’

Jetten is de enige niet-lijsttrekker in onze interviewserie, hij is de nummer 2 op de lijst van D66. Hij vervangt Sigrid Kaag, van wie de agenda te vol was. ,,D66 zet deze verkiezingen in op thema’s die volop van belang zijn voor Zeeland", zegt hij. ,,Goed onderwijs, met gratis kinderopvang, maar vooral ook volop investeren in basisscholen en beroepsonderwijs dat goed aansluit op de arbeidsmarkt. Voor Zeeland ligt er een grote opgave als het gaat om technici en goede zorgmedewerkers. Daarnaast zetten we in op klimaatverandering. Als provincie aan de kust merkt Zeeland veel van de klimaatverandering, maar er liggen ook veel kansen. Denk aan de vergroening van de industrie en de havens door het gebruik van waterstof. En tot slot zijn we voor betaalbaar wonen. In Zeeland is er voor ouderen en starters veel vraag naar een betaalbaar en passend huis."