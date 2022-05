RIVM waarschuwt voor mogelijke uitbraak polio en mazelen door komst Oekraïense vluchtelingen

Er zijn nog geen gevallen gemeld van de infectieziekten in Zeeland, maar toch wordt er rekening gehouden met een uitbraak. Volgens GGD Zeeland is het niet in te schatten hoe reëel de kans op een uitbraak is. ,,De combinatie van recente uitbraken in Oekraïne, een lage vaccinatiegraad, én de mogelijkheid van overdracht tijdens de reis, maakt dat er een kans is. Het dicht op elkaar zitten in bijvoorbeeld schuilkelders, tijdens de vluchtreis of in een opvanglocatie, kan de overdracht van mazelen en rodehond vergemakkelijken”, aldus Patricia Stoel van de GGD.