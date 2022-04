RIVM rekent aan zwemadvies Westerschelde

Met de Ontmoe­tings­bus kunnen Hanny (89) en Suus (93) op de koffie in 'n ander dorp

OOSTDIJK - Even ‘op de koffie’ gaan, winkelen of naar het gemeentehuis. Voor best wat ouderen in Reimerswaal is dat niet zo makkelijk. Daarom is er nu de Ontmoetingsbus.

