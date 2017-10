Riviercruises zijn geen goudmijn

Jaarlijks meren een kleine 400 schepen af in Vlissingen, Middelburg, Veere, Goes, Terneuzen, Schouwen-Duiveland en Yerseke. Onlangs lieten ook Tholen en West-Brabantse buurgemeenten weten een graantje te willen meepikken van de 'booming cruisemarkt'.

Zeeland profiteert er al een beetje van, maar er ligt meer in het verschiet als gemeenten en ondernemers samen optrekken, zegt voorzitter Jacques Suurmond, van de stichting Cruise Toerisme Zeeland. ,,Er moet meer gebeuren om Zeeland op de kaart te zetten bij reders en touroperators.''

Aanmeren en gelijk in de bus

Volgens Suurmond ligt er nu een voorstel bij de Zeeuwse gemeenten om te zorgen dat er meer riviercruises naar Zeeland komen. ,,In november verwachten we antwoorden te krijgen.''

Het is hem een doorn in het oog dat schepen soms in Zeeland aanmeren, maar dat passagiers vervolgens in de bus naar Antwerpen of Gent stappen. ,,We hebben in Zeeland ook veel moois te bieden, maar dan moeten we dat de cruise-aanbieders wel vertellen.’’

In Middelburg leggen jaarlijks zo’n 100 riviercruiseschepen aan. De schepen meren vooral af in het voor- en naseizoen en brengen elk – afhankelijk van de grootte – 125 tot 300 toeristen mee. Kat in het bakkie, toch? Nou, zo eenvoudig is het niet, zegt wethouder Chris Simons. ,,Want veel cruiseschepen meren slechts een dagdeel aan. Mensen dineren vaak aan boord en hebben daar een entertainmentprogramma. Desondanks hebben we te maken met een groeiend aantal cruises en dus ook mensen die de stad bezoeken. Dat is goed. Of we Zeeland meer willen promoten, hangt af van het voorstel. Als we iets doen, moet dat Zeeuws breed zijn.’’

Een paar uur tijd

Met elf schepen is Feenstra Rijn Lijn in Arnhem een van de grootste aanbieders van riviercruises in Nederland. Van de dertig cruisereizen doen er acht Zeeland aan. Veelal zijn het combinatiereizen, waarin passagiers in zes tot twintig dagen ook plaatsen in andere provincies of België aandoen. Uit de vaarprogramma's blijkt dat mensen soms maar een paar uur tijd hebben om een stad te bezoeken. ,,Dat verschilt per reis’’, vertelt Nico Arnts, directeur van Feenstra Rijn Lijn. ,,Soms is het een paar uur, soms langer. Zo leggen we ook in plaatsen aan, gaan de gasten de stad in en vaart het schip alvast verder. Later die dag reizen de mensen per bus naar het schip.''

Volgens hem heeft het zin als gemeenten en toeristisch ondernemers samen laten zien wat Zeeland te bieden heeft. ,,Pas dan zullen aanbieders van cruises ook meer komen.''

De riviercruisemarkt groeit, zegt directeur Roderik van Veelen van Cruise Commerce, een intermediair tussen reders en touroperators. ,,Met name de internationale markt.''