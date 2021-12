Ritje van Retranchement naar Middelburg met openbaar vervoer over twee jaar drie kwartier sneller

Met een simpel voorbeeld maakte Daniëlle de Clerck (VVD) duidelijk wat de voordelen zijn van het nieuwe systeem voor openbaar vervoer dat de provincie over twee jaar wil invoeren. ,,Het is vandaag 17 december 2021. Vanuit de polders fietst een Zeeuws-Vlaming die in Middelburg studeert op deze mistige morgen eerst naar Retranchement. De haltetaxi, een paar dagen eerder gepland, staat klaar. Inchecken met de OV-chipkaart kan niet, er wordt contant betaald. Vanuit Oostburg gaat de reis verder met lijn 42, de dieselbus richting de veerhaven in Breskens. Inchecken met de OV-chipkaart en in Breskens weer uitchecken. Stukje lopen en met de B-tag de boot op. Aangekomen in Vlissingen rustig lopend naar het NS-station. De trein vertrekt toch pas over een kwartier. Inchecken met OV-chipkaart en met de trein richting Middelburg, uitchecken, stukje met de fiets en het college kan beginnen. 17 december 2024: diezelfde Zeeuws-Vlaming reist van Retranchement naar Middelburg, maar deze keer is de reis via de app gepland, geboekt en betaald. De reis gaat met de elektrische flextaxi rechtstreeks van Retranchement naar Breskens. Met de boot naar de overkant en aangekomen in Vlissingen staat direct de elektrische bus klaar richting Middelburg. Deze reis duurt 30 tot 45 minuten korter dan twee jaar eerder.”