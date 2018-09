Risico voortbestaan 'bierfeest' Hrieps is te groot om jongeren toe te laten

,,Maar als die jongeren over decennia nog steeds naar het festival willen komen, móéten we Hrieps alleen toegankelijk maken voor achttien jaar en ouder. Het risico dat we een keer onze vergunning kwijtraken, wordt anders te groot."

300 18-minners

Kramer schat dat er van de vijfduizend bezoekers die Hrieps jaarlijks trekt, zo'n driehonderd nog geen achttien jaar zijn. ,,Laat het er nog enkele tientallen meer zijn nu we in het vervolg zevenduizend bezoekers in onze feesttenten mogen verwelkomen. Dan rechtvaardigt dat aantal nog niet het op het spel zetten van de vergunningen."

Sinds het voor jongeren tot achttien jaar verboden is alcohol te drinken in openbare gelegenheden, staat de organisatie van het Grijpskerkse festival geheel in het teken van die wet. Het afgeven van bandjes aan jongeren die geen alcohol mogen drinken, is nog tot daar aan toe, stelt Kramer.

Bierfeest

,,Maar", draait de voortrekker van het festival er niet omheen ,,Hrieps is natuurlijk ook een bierfeest. We zijn als organisatie ook verantwoordelijk voor jongeren onder de achttien die toch bier drinken. Als er overtredingen worden geconstateerd of als er door iets vervelends gebeurt waar jongeren en alcohol bij zijn betrokken, ben je de klos. Het is voor ons niet reëel om zulke risico's te nemen."

Kramer benadrukt dat jongeren volgend jaar op 11 mei het festivalterrein niet opkomen als ze geen identiteitsbewijs kunnen overhandigen, dat aantoont dat ze hun achttiende verjaardag hebben gevierd. Op de Facebook-pagina van 'Hrieps Muziekfestival' melden de organisatoren dat ze begrijpen dat het niet meevalt voor jongeren die zich al tijden verheugen op een nieuwe editie van het boerenrockfestival.

Het voordeel van de strenge maatregel is echter - zo schrijven Kramer & co - dat het festival tot in lengte van jaren op de kalender kan blijven staan. De dag dat kandidaat-festivalgangers hun eerste Hrieps-festival bezoeken 'komt er wel!', laten ze bemoedigend weten.

Line-up