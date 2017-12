'Risico lpg niet helemaal uit te sluiten'

Op de vraag van Pijpelink of het provinciebestuur zich zorgen maakt over de toename van lpg-vervoer over het Zeeuwse spoor, zei Polman dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingrijpt als de risiconorm wordt overschreden. ,,Gelukkig komen dergelijke incidenten in Zeeland niet vaak voor. Maar economische bedrijvigheid is nooit geheel risicovrij."