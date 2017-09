Rinus moest zijn ouders bestelen van de jongens die hem pestten

pollRinus Koole (61) werd als kind gedwongen van zijn moeder te stelen. Elk jaar in de week van het pesten komen de schaamte, het verdriet en de pijn weer boven. ,,Met kloppend hart nam ik het eerste kwartje uit haar portemonnee, toen mijn moeder even naar de wc was. Elke donderdag moest ik betalen. Als het niet lukte, sloegen ze me in elkaar." Net zoals de eerste keer dat hij zijn kwelgeesten ontmoette: ,,Het was meteen stompen, slaan. Laten voelen wie de baas was. Bám, bám, bám."

Vijftig jaar later weet hij nog altijd niet hoe ze heetten; alleen dat ze dat schooljaar 1965/66 net als hij negen jaar, of iets ouder waren. Ze zaten op de Vlissingse Frans Naereboutschool, naast de christelijke Prins Willemschool (nu: Ichtusschool) waar hij zelf op zat. En ze waren, stoerder, groter, sterker dan hij.

Enquete poll Ik heb ook wel eens gepest Eens

Oneens Ik heb ook wel eens gepest Eens (44%)

Oneens (56%)

Het is de week tegen het pesten. Maandag las Rinus Koole de tweet van @Mama Trijna: 'Ik werd in plassen water gegooid, m'n broek werd op het schoolplein naar beneden getrokken...Pesten doet WEL pijn." Het wierp hem met smak terug, vijftig jaar in de tijd. ,,Dan is het direct weer terug, dan voel ik weer die pijn. Het houdt nooit op. En dat vind ik heel moeilijk."

Pas in de zesde klas hield het op. Plotseling waren ze verdwenen, zijn naamloze kwelgeesten. ,,Misschien heeft iemand het tóch opgemerkt, al durfde ik er met niemand over te praten. Misschien een leraar. Misschien toch mijn ouders." Maar het kwaad was geschied. Op de LTS was Rinus weer een makkelijke prooi. Dat pesten had een ander karakter. Rinus werd beschimpt omdat hij seksueel getinte opmerkingen niet begreep, buiten de groep gesloten. ,,En ik wilde er juist zo graag bij horen..." Het heeft hem beschadigd voor het leven: ,,Ik drink te veel. Dat pesten heeft er zeker aan bijgedragen."

'Je vernielt levens'

Met zijn ouders heeft hij er nooit over kunnen praten. ,,Ik durfde niet. Mijn vader dronk. Dat was niet het soort man waar je naartoe ging voor bescherming en ondersteuning. Tegenover mijn moeder, waar ik geld van stal als ze even de kamer uit was, al helemaal niet." Nu praat hij wel, in therapeutische sessies. ,,Maar ik kan het niet achter me laten. Tegen iedereen die nu gepest wordt, zeg ik: wacht niet, práát erover." Voor de pesters heeft hij ook een boodschap: ,,Je vernielt levens."