Ringrijder Simon Lous hield van schoonheid van ringrijden en van saamhorigheid

Nederland­se première van internatio­naal dansspekta­kel in Terneuzen: Dirty dancing op z’n Cubaans

Een mix van passie, vrolijkheid, ritmische dansen, soulvolle zang en een liefdesverhaal. Voor de allereerste keer is de internationale dansshow ‘Soy de Cuba’, met allemaal artiesten uit de zwoele Caraïben, in Nederland te zien. De Nederlandse première is woensdagavond in het Scheldetheater in Terneuzen.

16 mei