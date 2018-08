Rillandse boer blijft het oneens met NVWA over verzorging van zijn koeien

Zeeuws gezin vecht recht­bankru­zie uit op straat in Dordrecht

16:07 DORDRECHT - Een Zeeuws gezin is dinsdag gearresteerd nadat het in Dordrecht op straat in gevecht was geraakt met twee Dordtenaren. Die vechtpartij was een voortzetting van een geschil in de rechtbank in Dordrecht, waar de twee partijen eerder die dag ook al tegenover elkaar stonden in een civiele zaak.