Rik sloeg zijn zakenpartner dood met een bijl: rechter geeft in hoger beroep zwaardere straf

Drie minderjari­gen stelen iPad en pinpas op school en gaan daarna een ijsje eten

GOES - Een meisje van ongeveer 16 jaar oud en twee jongens van rond de 7 jaar hebben op Eerste Paasdag ingebroken bij een basisschool in Goes. Ze hebben daar een iPad en een pinpas buitgemaakt. Vervolgens kocht het drietal een ijsje bij de Vierlinden in Goes met de gestolen pinpas.

20 april