Rijkswaterstaat wil zandhonger Oosterschelde stillen

VIDEO Man aangeval­len en op mysterieu­ze wijze verdwenen bij de Koeiebocht

20:00 BRAMDIEKE - Dit weekend is het Halloween. We vroegen onze streektaal-columnist Engel Reinhoudt om een oud spookverhaal voor te lezen. 'De Koeiebocht’ is een verhaal over Flup de Ridder die ondanks alle waarschuwingen toch 's nachts door de Koeiebocht naar Bramdieke liep. Met alle gevolgen van dien. Het verhaal is ook in plat Bevelands te luisteren in onderstaande video.