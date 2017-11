Rijkswaterstaat: 'geen acuut gevaar voor omwonenden Perkpolder'

UpdatePERKPOLDER - Rijkswaterstaat gaat niet uit acuut gevaar voor omwonenden van Perkpolder. Dat zegt woordvoerder Edwin de Feijter, in een reactie op de commotie over de dijk .

De dijk is in 2015 in het kader van Plan Perkpolder en was onderdeel van het eerste ontpolderingsproject in Zeeland. Door de aanleg is een buitendijks natuurgebied ontstaan. Aannemer Van Oord heeft 275.000 kubieke meter gereinigde grond voor de aanleg van de dijk gebruikt. Daarin zitten ook hergebruikte afvalstoffen. Uit recent onderzoek van Rijkswaterstaat (RWS) is gebleken dat de grond veel calcium en een hoge pH-waarde heeft. Het onderzoek is gedaan omdat RWS een zorgplicht voor de omgeving heeft.

Verhoogde pH-waardes, ook wel zuurtegraad, kunnen in theorie schadelijk zijn voor het milieu. Of dat in Perkpolder het geval is, moet blijken. RWS gaat dat met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Deltares (onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond) onderzoeken.

Volgens woordvoerder Edwin de Feijter gaat RWS niet uit van acuut gevaar voor de veiligheid van de dijk en de volksgezondheid. "De grond is afgedekt met een erosiebestendige kleilaag en asfalt."

Longklachten

Stichting Schone Polder, waarin kritische omwonenden van Plan Perkpolder zich hebben verenigd, is verbijsterd. Volgens de stichting zijn er al gezondheidsklachten geconstateerd bij mensen die op het veerhavenplein wonen. Het zou gaan om ernstige longklachten, die zouden zijn ontstaan in de periode dat de grond voor de dijk is verwerkt. De Feijter: "Mensen die menen door de grondverwerking gezondheidsklachten te hebben gekregen, roepen wij op zich te melden bij de GGD. We zullen de klachten ook meenemen in het vervolgonderzoek."

Volgens Schone Polder is de verwerkte grond afkomstig van een fabriek in de Rijnmond. Die zou ook grond hebben geleverd voor de aanleg van een dijk bij Spakenburg. Het water is daar verontreinigd. Koeien die uit de sloten dronken, hebben veel doodgeboren kalveren op de wereld gebracht. De Feijter kan niet bevestigen dat in Perkpolder dezelfde grond is gebruikt. "We nemen het af van de aannemer. Het certificaat was goed, dus was er geen reden de grond niet te gebruiken."