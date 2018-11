Rijksgeld voor kwetsbare jongeren

COLUMN ERNST JAN ROZENDAAL Meerwaarde

7:00 Ik heb het in dit hoekje wel eens gehad over Wick, sinds mijn studietijd mijn beste vriend, die ruim een jaar geleden overleed aan een hersentumor. Nu wil ik het hebben over zijn ouders, Gré en Wim. Zaterdag zijn we bij ze op bezoek geweest. We, dat zijn de vier achterblijvers in de groepsapp Voetbalvriendjes. Die telde oorspronkelijk zes leden, maar inmiddels moeten we ook Mikel missen.