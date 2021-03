Rijksbouwmeester Floris Alkemade: Zeeland heeft ruimte voor de toekomst

Genoeg gesomberd. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Met minder vervuiling, meer kwaliteit van leven. Kortom: met meer plezier en gezondheid. En wat nou leuk is: Zeeland kan van die nabije, positieve toekomst profiteren en er een rol van betekenis in spelen. Want de provincie heeft ruimte, ligt tussen twee wereldhavens en, als je goed kijkt, mooi centraal in de wereld. Nu nog een beetje durf en ondernemerschap.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade (1961) zit aan een antieke werktafel in zijn monumentale, ooit door een sigarenfabrikant gebouwde woning in Sint-Oedenrode, net ten noorden van Eindhoven. Zo gauw hij begint te praten, pakt hij viltstift en papier en maakt bij elk onderwerp een schetsje. Typisch een architect voor wie kijken en denken ook tekenen is. Als het over het werken aan een duurzame toekomst gaat, een toekomst waarin we komende generaties niet laten zitten met de rotzooi die wij achterlaten, tekent hij een curve. Die als een smiley getekende lijn geeft weer waar we zitten bij het werken aan een leefbaarder wereld. Hij zet een streepje net voorbij het dieptepunt, op de opgaande lijn. Of we die lijn naar boven kunnen doortrekken, dat zal afhangen van de beslissingen die we nemen voor de komende twintig tot dertig jaar.

Hij is positief gestemd. Dat liet hij al horen in zijn vorig jaar verschenen essay De toekomst van Nederland. Na eeuwen van roofbouw op de natuur vertelt hij over mogelijkheden om ons uitgeputte landschap weer vitaal en toekomstbestendig te maken. Een jaar coronacrisis heeft dat optimisme niet getemperd. Integendeel. De pandemie heeft juist nieuwe kansen gebracht. Zoals meer thuiswerken en het daardoor beperken van de mobiliteit, een mogelijkheid waarvan we het realiteitsgehalte niet zo hoog hadden ingeschat.

Ideeën voor Zeeuwse toekomst

We zijn naar Sint-Oedenrode afgereisd met het idee dat de rijksbouwmeester ideeën heeft voor een Zeeuwse toekomst. Dat klopt. Niet omdat hij kind aan huis is in de provincie. Sinds 2008 leidt hij zijn eigen bureau FAA (Floris Alkemade Architect) met projecten in binnen- en buitenland. Hij werkte onder meer aan grootschalige architectuurprojecten in Frankrijk, waaronder de transformatie van het zeshonderd meter lange entrepotgebouw Macdonald in Parijs. In 2015 werd hij benoemd als rijksbouwmeester en kreeg hij volop te maken met de renovatie van het Binnenhof en Huis ten Bosch. Op 1 september loopt zijn termijn af. Hij was nauw betrokken bij het in Zeeland enthousiast ontvangen plan voor een stadslandgoed rond het nieuw te bouwen justitieel complex bij Ritthem: ,,Een landschapsinrichting die je vroeger in Zeeland veel bij buitenplaatsen zag. Voor iedereen toegankelijk, dat is het mooie. Zo zorg je dat het justitieel complex meer wordt dan een troostprijs en zelfs meer kan bieden dan de marinierskazerne die niet is doorgegaan.”