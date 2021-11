Rijk vraagt Zeeland om 95 extra plaatsen voor asielzoekers

dag huis! Nico verkoopt zijn monumenta­le hoeve: ‘Ik neem mijn muziek en mijn onderbroe­ken mee en ga een groot jacht kopen’

Nico Osse (63) en zijn vrouw vielen zeventien jaar geleden als een blok voor de boerderij aan de Dorpsstraat in Heinkenszand. De renovatie van de monumentale hoeve met de enorme boerenschuur was een immens project. ,,We hebben twee jaar verbouwd en al die tijd leefden we met onze drie kinderen in stacaravans.” Nu zijn de kinderen uitgevlogen en vorig jaar overleed Nico’s vrouw. ,,Dit is veel te groot voor mij alleen, dus ik ga de boel verkopen.”

27 november