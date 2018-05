Rijk schuift miljoenen naar Zeeland; kansen voor startende bedrijven

Kraantje Pappie is back in dampende feesttent van Klomppop

27 mei OVEZANDE - Toen Kraantje Pappie in 2013 voor het eerst op Klomppop stond, wist hij de grote tent al aardig vol te krijgen. Nu de rapper met 'Lil Craney' bovenin alle hitlijsten staan, was geen twijfel over mogelijk dat het publiek massaal naar de mainstage van het festival in Ovezande zou stromen.