Rijk geeft Zeeland 10 miljoen euro extra en maakt zo ontvlechting Evides en PZEM mogelijk

Caravan voor kattenop­vang uitgebrand in haven Vlissingen: ‘Dit moet een kattenha­ter hebben gedaan’

15 april VLISSINGEN - Marleen Drijgers heeft al heel wat ellende meegemaakt in de tientallen jaren dat ze zwerfkatten opvangt met haar stichting, maar wat ze gisteravond aantrof in Vlissingen-Oost treft haar recht in haar ziel. Een caravan waarin al twintig jaar zo’n twintig zwerfkatten worden opgevangen is totaal uitgebrand. Onderzoek moet nog uitwijzen of sprake is van brandstichting, maar Drijgers kent nauwelijks twijfel: ,,Dit moet een kattenhater hebben gedaan.” Ze heeft de politie al ingeschakeld en gaat aangifte doen.