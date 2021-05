Rijen voor winkels en terrassen in drukke binnenstad: ‘In de buitenlucht voel ik me veilig’

De rij voor kledingwinkel H&M in de Lange Delft in Middelburg is te lang, vindt Carina Brouwer uit Meliskerke. Ze sluit donderdagmiddag aan, samen met haar dochter Lotje (10) en zoon Koen (7), maar na een paar minuten houden ze het voor gezien. ,,We wilden nog één ding kopen, maar vonden het toch te lang duren. We bestellen het wel online”, zegt Brouwer. Een terras zat er ook al niet in voor het gezin. ,,Je moet overal in de rij staan. We hebben toen een broodje bij de bakker gehaald. Dat was ook lekker. Het terras komt later wel weer.”