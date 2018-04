Rijdende rechter verbaasd over goede verhoudingen ondanks conflict in Vlissings appartementencomplex

Voor Gerard en Catrien Weug is het zo klaar als een klontje, stellen ze woensdag in de 'rechtszaal' in de Vlissingse lasloods. Hun woning in appartementencomplex Singelhof in Vlissingen heeft geen zonwering. Dus is het onzin om te betalen voor onderhoud van zonwerende schermen. De Vereniging Van Eigenaren (VVE) van Singelhof denkt daar anders over. Het bestuur stelt dat zonweringen onderdeel van de appartementen zijn en daarom betalen alle bewoners mee aan het onderhoud.