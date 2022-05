Rijden onder invloed; 'Toen de speekseltesten kwamen, moesten we wat anders bedenken’

PollVLISSINGEN - Rijden onder invloed is de afgelopen jaren in het Zeeuwse verkeer een stuk minder geworden. Sinds de invoering van de speekseltesten zit de angst er goed in, vertelt zelfverklaard party animal *Veronica: ,,Nu slapen we na een feest in ons busje.”