Riet Dees-Hoebé straalde tussen schelpen en sterren

uit het levenIn februari stierf Riet Dees-Hoebé aan de gevolgen van Alzheimer. Deze maand zou zij negentig jaar worden. Haar zeven kinderen met partners komen op die dag bij elkaar. ,,In aanloop ernaartoe is het mooi onze lieve moeder ook in de krant te gedenken”, zegt de oudste dochter van het gezin.

Sinds het overlijden van Wim, haar echtgenoot, leefde Riet Dees-Hoebé – Mietsje voor intimi – in woonzorgcentrum Nieuw-Sandenburgh in Veere. Niet alleen zíj werd er liefdevol opgevangen: ,,Nu is dit ook jullie thuis”, zei het personeel tegen hen allemaal.

Ze gingen regelmatig langs en zouden dat acht jaar doen, vertelt Jeleijn Cevaal-Dees (67). Haar moeder groeide op in Axel, Zeeuws-Vlaanderen, als jongste in een levendig gezin van zeven kinderen. ,,Het ging er vrolijk aan toe. Haar vader was huisschilder en gaf lessen technisch tekenen. Ze spraken over godsdienst, politiek en maatschappij, zongen veel liedjes en troefden elkaar voortdurend af met woordgrapjes en parodieën op bekende spreekwoorden en gezegden.”

Riet was veel buiten met vriendinnen – touwtjespringen, hinkelen, bikkelen en tollen – en keek graag op heldere avonden naar de sterren: ,,Ze herkende de Grote Beer aan het steelpannetje en wees anderen de Kleine Beer, Cassiopeia en Cepheus.” Ook was ze geïnteresseerd in literatuur. Op de middelbare school bestudeerde ze woordenboeken: ,,Ze wilde later eigenlijk in een openbare bibliotheek of boekwinkel werken, maar een vacature was er toentertijd niet.”

Ingekwartierde soldaat

Tijdens de bevrijding werd een Poolse soldaat bij hen ingekwartierd. Riet vond het machtig interessant: een stoere kerel die een andere taal sprak. Bij zijn vertrek schreef hij een versje in haar poëziealbum. Ze heeft het boekje altijd bewaard.