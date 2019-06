Ride for the Roses is thuis in Zeeland

Provincie: eerst Zanddijk bij Yerseke aanpakken, dan pas Deltaweg

15:06 MIDDELBURG - De kans is klein dat de Deltaweg tussen Goes en de Zeelandbrug de komende vier jaar wordt aangepakt. ,,Het zou al mooi zijn als we in die periode tot een besluit komen”, aldus gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, mobiliteit). Het dagelijks provinciebestuur geeft voorrang aan de aanpak van de Zanddijk bij Yerseke.