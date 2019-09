Ride for the Roses is gedeeld verdriet en een arm om je heen

Op de dag zelf hebben zich nog eens zevenhonderd mensen ingeschreven. ,,Helaas heeft het succes van de Ride for the Roses te maken met de enorme impact die kanker heeft. En hoeveel mensen erdoor getroffen worden: één op de drie”, zegt dagpresentator Martine Hauwert even voor tienen tegen de duizenden die voor het podium op het Da Vinciplein staan. ,,Iedereen gaat hier met gemengde gevoelens naartoe”, verzucht Sophie Gaakeer, die 21 jaar geleden haar moeder en vijf jaar geleden haar schoondochter verloor aan kanker. De 81-jarige Heinkenszandse is samen met haar vriendin Geertje Hoefijzers (79) uit Kamperland in klederdracht aanwezig om als vrijwilliger een steentje bij te dragen.