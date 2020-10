Rick van Drongelen revalideert: ‘Ik dacht altijd dat er bij mij niks kapot kon’

VIDEO Familie Blok uit Souburg gaat al negen maanden van lockdown naar lockdown: ‘Zo erg hadden we niet verwacht’

30 oktober OOST-SOUBURG - Negen maanden geleden zaten ze plots in een volledige lockdown in de Chinese miljoenenstad Wuhan, negen maanden later zitten ze nog steeds in een gedeeltelijke lockdown in Nederland. De familie Blok uit Oost-Souburg ging van quarantaine naar quarantaine en het einde is nog steeds niet in zicht. Ze worden achtervolgt door het virus. ,,Dat het zo erg zou worden, hadden we ook niet gedacht", vertellen Sisi en Henry aan de eettafel in hun rijtjeswoning in Souburg.