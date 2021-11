Rian haalt de finish van ijskoude hele én halve marathon op Groenland: ‘Het was een monstertocht’

KANGERLUSSUAQ - Ze heeft het gehaald. Rian Basting (49) uit Middelburg voltooide afgelopen weekend een hele én een halve marathon op Groenland. ,,Het was een monstertocht. Dit is het zwaarste dat ik ooit gedaan heb.”

Urenlang ploegde Rian over het ijs en door de sneeuw, met een temperatuur van negen graden onder nul. ,,Het waaide heel hard: zo'n ijskoude, gure wind. De temperatuur voelde aan als min vijftien. Het had heel veel gesneeuwd. Je stond vaak tot je knieën in de sneeuw. Het was gewoon ploeteren. Af en toe kon je een goed lopen als er bergjes ijs waren.”