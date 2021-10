Rian Basting loopt werelds koudste marathon op Groenland: ‘Genieten is het belangrijkste’

video / poll Geen geld voor brood, geen geld voor tampons. En ondertus­sen bloed je door

23 oktober VLISSINGEN - Groenten kopen, of tampons? Veel vrouwen breken zich daar elke maand het hoofd over. Want als je moet rondkomen van een paar tientjes in de week, is je geld snel op. In de strijd tegen deze ‘menstruatie-armoede’ zijn in Zeeland zes uitgiftepunten geopend voor gratis producten. Dat zijn er 94 te weinig, zegt het Armoedefonds. Want in Zeeland worstelen naar schatting 10.000 vrouwen met dit probleem.