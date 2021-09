Ria wandelt de Kustmarathon voor haar overleden man: ‘Dat lopen heeft me geholpen bij het rouwproces’

Onvermijdelijk gaan haar gedachten dan drie jaar terug in de tijd. ,,Borstkanker bij mannen is zeldzaam. Frans kreeg het in 2014. Hij is toen geopereerd, kreeg chemo en werd bestraald. ‘Je bent schoon’, was de boodschap. Begin 2018, we waren lekker op vakantie geweest op Gran Canaria, begon hij te hoesten. Toen bleek dat het al die vier jaar gewoon doorgegaan was in dat lichaam. De borstkanker was uitgezaaid. In december dat jaar is hij overleden. We hebben in die maanden heel veel gepraat. Ik zei: ,,Frans, ik ga voor jou de Kustmarathon lopen. Dat vond hij geweldig. ‘Ik hoop dat jij het redt’, zei hij.”