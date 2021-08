Ria denkt aan 1953 als ze beelden uit New Orleans ziet. 'Weet wat je moet doen als een dijk doorbreekt’

Vlak voor ze maandagochtend een groep studenten rondleidt door ‘haar’ Watersnoodmuseum, kijkt ze snel nog even op CNN. Maar de situatie in New Orleans is dan nauwelijks veranderd. ,,De windkracht van orkaan Ida is afgenomen en de hele stad zit zonder stroom”, weet ze. ,,maar ze verwachten nog veel regen. Heel veel regen. Nu is het afwachten hoever het water komt. Zowel uit de lucht, maar ook vanuit de Mississippi. Want het water in de rivier waaraan de stad ligt, is steeds hoger komen te staan. De vraag is: waar komt het overheen of dwars doorheen? Dat weten we pas over een paar dagen.”