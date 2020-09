Revant zoekt mensen die een behandeling hebben afgerond

Zorgboerde­rij Binnenste Buiten winnaar van Zeeuwse Erftrofee 2020

9 september TERHOLE - Zorgboerderij Binnenste Buiten (met locaties in Terhole, Hulst, Hoek) is winnaar van de Zeeuwse Erftrofee 2020. De eigenaren hebben van een voormalige boerderij in Terhole een zorgboerderij gemaakt, maar het gebouw geen geweld aangedaan. Daardoor blijft Zeeuws erfgoed bewaard.