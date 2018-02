Revanche voor de Ecocatcher, het alternatief voor de pulskor

Enige naijver kan Hijlkema niet worden ontzegd. De 66-jarige Groningse ondernemer had eind jaren 90, als eigenaar van een scheepswerf in Hoogezand en Delfzijl, ook een alternatief voor de energievretende boomkor (vissen met sleepnetten) ontwikkeld: de Ecocatcher. Maar Hijlkema's vinding - een vistuig met twee wielen en een soort vleugel voor het net - kreeg nooit een kans. Tenminste dat is Hijlkema's lezing van de feiten. Nu de pulskor in het verdomhoekje zit, hoopt de Groninger alsnog zijn gelijk te krijgen.

Boomkor

Volledig scherm Een korte historie: eind jaren 90 dringt in de visserij het besef door dat er een alternatief moet komen voor de boomkor. Natuurorganisaties hekelen het omwoelen van de zeebodem, en het brandstofverbruik door dit traditionele vistuig is veel te hoog. Deze ontwikkeling resulteert in een Zeeuwse vinding, de pulsvisserij. Niet een over de bodem slepende kor doet de vis in het net belanden, maar een kluwen van slangen met stroomstootjes. Vissers die met deze puls vissen, zijn lyrisch. De dieselnota valt de helft lager uit, de bijvangst is geringer en de bodem blijft gespaard.

In Europa was meteen al veel twijfel over het vissen met stroom, maar toch wist Nederland in de loop der jaren ontheffingen met een proefstatus los te peuteren voor 84 Noordzeekotters, circa een derde van de vloot. Nederlandse vissers investeerden tonnen in de pulskormethode, maar verdienden dit makkelijk terug via de brandstofbesparing. Tot in januari van dit jaar het Europees Parlement keihard op de rem trapte. Andere Europese visnaties - Frankrijk voorop - beschuldigden de Nederlanders van 'vuil spel' en hekelden de 'onmenselijke' vangstmethode.

Hijlkema's alternatieve plan had dit alles kunnen voorkomen, meent de Groninger. 'Zijn' Ecocatcher vergt een veel kleinere investering en levert toch een enorme energiebezuiniging op. Hijlkema's ei van Columbus: door de visvleugel aan de netten in een bepaalde stand te zetten, ontstaat een vacuüm waardoor de vis wordt opgewipt van de bodem en in het net terechtkomt. Onderzoek van instituut Deltares in Delft wees uit dat de brandstofbesparing circa 40 procent bedraagt. Dat is iets minder dan bij de puls, maar daar staat een veel lagere investering tegenover. De Ecocatcher is ruim 250.000 euro goedkoper dan de puls.

Simpelheid

Een ander voordeel van de Ecocatcher, aldus Hijlkema, is zijn simpelheid: je kunt er niet mee frauderen. Iets wat met de puls wel kan, meent de Groninger. ,,Een visserman kan op zee de stroomsterkte opvoeren en daardoor vissen met een veel sterker elektrisch veld. Voor bijvoorbeeld kabeljauw is dat funest. We horen en lezen alleen maar over jubelende Nederlandse onderzoeken en we zetten de Fransen neer als slechte verliezers. Maar geloof me, het is niet voor niks dat een ruime meerderheid in het Europees Parlement de puls per direct wil verbieden.''