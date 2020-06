Revalidatie ex-coronapatiënt Aad Ronkes loopt voorspoedig: ‘Ik heb weer zin in de rest van mijn leven’

REPORTAGEVan de coronapiek maakte Aad Ronkes weinig mee. Hij lag namelijk liefst vijf weken in coma in ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen. ,,Ik was zelf onderdeel van die crisis”, zegt de net 69-jarige inwoner van Zuiddorpe met gevoel voor humor. Inmiddels verblijft hij al ruim een maand in revalidatiecentrum Lindenhof in Goes en zijn herstel verloopt voorspoedig. ,,Aan het begin had ik zorgen over mijn toekomst. Nu merk ik juist dat ik weer zin heb in de rest van mijn leven. Ik ben blij dat ze altijd voor me zijn blijven knokken.”