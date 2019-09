Reus in containerbinnenvaart doet nu ook North Sea Port aan

VIDEO Britt (22) uit Terneuzen verbetert wereldre­cord fietsen met haar team: ‘122 km/uur is bizar’

11:22 NEVADA - Britt Krabbenborg uit Terneuzen heeft met het Human Power Team het wereldsnelheidsrecord fietsen voor vrouwen verbroken. Bij de eerste poging in de Nevadawoestijn in Amerika was het meteen raak. ,,Dit is echt bizar”, vertelt de 22-jarige Terneuzense, die teamleider is van de ploeg. ,,Ik denk dat we nog harder kunnen.” Tijdens de race haalde het Nederlandse team een topsnelheid van 122,12 km per uur. Atlete Rosa Bas uit Utrecht leverde uiteindelijk de prestatie op de fiets.