Retourtje veerboot met fiets in de zomer wordt fors duurder: 10 euro

Bouw van Aziatisch megarestau­rant in Goes kan door­gaan

17:55 DEN HAAG/GOES - Op bedrijventerrein de Goese Poort in Goes kan de bouw van een Aziatisch restaurant doorgaan. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State die vandaag bekend werd. In het restaurant kunnen elke avond 1450 bezoekers komen.