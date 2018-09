Resten van oude kade gevonden in Goes

Deze houten kade, of eigenlijk eerder een havenhoofd, is enkele weken geleden aan het licht gekomen tijdens het vooronderzoek. Dat was nodig vanwege de herontwikkeling van het terrein. Het gebied staat bovendien te boek als archeologisch waardevol. Ondanks dat het om een voor Goes en Zeeland bijzondere structuur gaat, bleek behoud in de bodem niet mogelijk en is besloten de resten te documenteren en op te graven.