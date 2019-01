Restaurant Mezger wint opnieuw landelijke Heerlijk10Daagse

Met een 9,73 breekt Mezger het record uit 2015. De Kromme Dissel uit Heelsum haalde toen gemiddeld 9,55 punten. De patron-cuisiniers Sander de Jonge en Jeroen Tanis van Mezger zijn ‘overdonderd door de vele mooie reviews.’ ,,Ervaringen van gasten zijn heel belangrijk voor ons, zo kunnen we blijven verbeteren. Dat we deze publieksprijs voor de tweede keer in ontvangst mogen nemen, maakt ons extra trots!”



De Jonge en Tanis onderstrepen dat de score van Mezger een teamprestatie is. ,,Ieder teamlid zet elke dag een stapje extra om de gasten een onvergetelijke ervaring te bezorgen.” Mezger won ruim een jaar geleden ook de PZC Award Beste Restaurant 2017. De eetrecensenten van de PZC waren lyrisch over de culinaire kunde, de diepe smaken, de geweldige service en het aangename prijsniveau.