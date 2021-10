Restaurant Mamma Mia gaat terug naar afhalen vanwege coronapas: ‘Ik wil niet verdelen, maar samenbrengen’

Afgelopen zaterdag deed een druppel de spreekwoordelijke emmer overlopen toen Di Colandrea en haar familie druk bezig waren in het restaurant en iemand buiten aan een gast vroeg of er werd gecontroleerd. Giorgia: ,,Ik weet niet of het een boa was of iemand die een plek zocht om te eten, maar we waren meteen heel angstig. Bang dat we een controle zouden krijgen, of een boete. Het leidde zelfs tot een mini-botsing binnen de familie. Toen zijn we om de tafel gaan zitten en hebben we nog dezelfde avond besloten het restaurant vanaf woensdag weer te sluiten.”