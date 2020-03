Restaurant maakt van nood een deugd: gratis soep voor minima, ouderen en zorgpersoneel

Op het fornuis van d’Ouwe Schuure staan maandagmiddag vele pannen soep te dampen. Mede-eigenaar Anthony van de Plasse: ,,We hadden nog zoveel voorraden over dat ik dacht: ‘wat moeten we ermee?’ Toen besloten we van de nood een deugd te maken. We koken er soep van. Die delen we gratis uit aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Van ouderen, mensen met een uitkering tot een groep die momenteel keihard werkt zoals het zorgpersoneel. Via Facebook heb ik al honderd adressen binnengekregen. Morgen gaan we met zeven medewerkers soep aan huis brengen. We zetten een verpakking neer bij de voordeur en roepen vervolgens op veilige afstand: ‘eet smakelijk!’.”