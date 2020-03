Rescue Vlissingen wordt uitgesteld naar 2021

Halsover­kop van Afrikaans hospitaal­schip naar camping in Renesse: familie Van den Noort noodgedwon­gen terug in Nederland

21:26 RENESSE - Zo zit je op een hospitaalschip in Senegal en zo op een camping in Renesse. Na drie jaar Afrika is het Zierikzeese gezin Van den Noort noodgedwongen terug in Nederland. Wanneer en of ze terug kunnen, is onzeker.