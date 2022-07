Rescue geeft documenten en kaarten vrij in hoop op toch doorgaan evenement

VLISSINGEN – Rescue Vlissingen vindt nog steeds dat het mogelijk moet zijn om op zaterdag 17 augustus het evenement in Vlissingen te houden. De organisatie is geschokt door de uitingen die burgemeester Bas van den Tillaar maandag en dinsdag heeft gedaan waarbij hij vertelde dat belangrijke documenten over het veilig organiseren van het bewuste evenement niet waren aangeleverd.

De organisatie bestrijdt dat met klem en heeft om die reden een groot aantal documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de vergunningaanvraag voor Rescue Vlissingen 2022.

Afgelopen maandag heeft de organisatie de burgemeester ook verzocht uitleg te geven over de niet in behandeling te nemen vergunningsaanvraag. Nadien is er veel gebeurd, aldus woordvoerder Dennis Castel. ,,Onze vrijwilligers, trouwe deelnemers en de bezoekers van Rescue Vlissingen steunen ons.”

Volledig scherm Overzichtskaart voor Rescue 2022 die vrijgegeven is door de organisatie © Rescue 2022

Volgens hem heeft de organisatie in de eerste plaats voldaan aan het op tijd aanleveren van alle stukken. Die zouden allemaal op 22 juli zijn ingeleverd. Ook zegt hij dat Rescue kan voldoen aan alle eisen die de gemeente stelt. ,,Dat blijkt ook uit de vrijgegeven documenten.” De organisatie gaat er volgens hem nog steeds vanuit het evenement in goed overleg te kunnen organiseren. Maar hij zegt ook dat hij een realist is en dat de kans dat het evenement daadwerkelijk plaats zal vinden, niet groot is. Want de burgemeester heeft zowel maandag als dinsdag via de pers laten weten dat het nu te laat is om nog een vergunning te geven voor Rescue 2022. Ook benadrukte de burgemeester dat de hulpdiensten, verenigd in de Taakgroep Grote Evenementen van de Veiligheidsregio Zeeland, unaniem een negatief advies hebben gegeven voor een dergelijke vergunning. Hij zei dat bijvoorbeeld op het gebied van van crowdmanagement, het beheersen van grote groepen mensen, er onvoldoende informatie was aangeleverd.

Veiligheidscoördinator

Uit de vrijgegeven documenten blijkt dat er meer dan één pagina gaat over crowdmanagement. Daar is onder andere te vinden dat ‘de publieksdichtheid in de Centrale Post gemonitord wordt via camera’s en in contact met stewards op het evenemententerrein zelf’. Ook staat daar: ‘Op social media en de website van Rescuevlissingen.nl wordt het publiek ruim van te voren al geïnformeerd over het programma en de indeling van het evenemententerrein.’. Iets verderop staat: ‘Indien er aanleiding voor is, geeft de veiligheidscoördinator instructie aan de organisatie-commentator welke aanwijzingen moeten worden gegeven aan het Veiligheidsplan’. Castel wijst er ook op dat de organisatie een professionele crowdcontrol-manager in de arm heeft genomen om dat bewuste hoofdstuk te schrijven.

Volledig scherm Document over Ontruiming evenemententerrein © Rescue 2022

Bij de openbaar gemaakte documenten zit ook een beschrijving van hoe snel het terrein van Rescue ontruimd kan worden. De organisatie gaat ervan uit dat dat in acht minuten mogelijk is.

De burgemeester liet ook weten dat een plattegrond ontbrak waarop alle posities van hulpdiensten zijn vermeld. Bij de vrijgegeven documenten zitten twee kaarten met daarop posities van verschillende diensten. Of die kaarten voldoen aan alle eisen die de Veiligheidsregio en de gemeente stellen is niet bekend. Wel verzekert Castel dat deze kaarten zijn ingeleverd.