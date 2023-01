Rescue 2023 in Vlissingen wil evenement, maar ook banenmarkt zijn

Normaal gesproken is het zaak dat je bij een ongeval ver van de politielinten blijft, maar op 9 augustus mogen bezoekers op de Boulevard en het Badstrand juist met de neus bovenop alle ‘calamiteiten’ staan. De organisatie van Rescue hoopt, in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, mensen enthousiast te krijgen om voor een carrière in de hulpverlening te kiezen. Woordvoerder Dennis Castel van Rescue: ,,Met ons thema ‘Hart voor Hulpverlening’ zetten we in om onze deelnemers, sponsoren en partners de mogelijkheid te bieden personeel en vrijwilligers te werven. Bezoekers kunnen in de praktijk zien wat het vak inhoudt en direct in contact staan met toekomstige collega’s.”

Het hulpverleningsevenement wordt dit jaar voor het eerst weer gehouden sinds 2018. Corona gooide roet in het eten en vorig jaar kon het evenement op het allerlaatste moment niet doorgaan toen de burgemeester besloot geen vergunning af te geven omdat hij het niet veilig vond. De organisatie van Rescue kon zich niet in die beslissing vinden en dat zorgde voor een flinke deuk in het vertrouwen tussen de twee partijen. De afgelopen maanden was het daardoor onzeker of het evenement nog wel naar Vlissingen zou komen. Voorzitter Bert Trommelen zegt dat er de afgelopen maanden hard gewerkt is om het vertrouwen te herstellen. ,,We hebben afspraken gemaakt over de manier waarop het evenement georganiseerd zal worden en de extra subsidie die daarmee gemoeid is. We doen het voor onze bezoekers en we zijn blij dat we die weer blij kunnen maken.”