Reorganisatie bij Emergis gaat door: 20 banen weg bij kind- en jeugdafdeling

VIDEO Koud? Welnee, zij kunnen tegen een stootje. ‘We zijn geen laptoppers, we zijn werkers hé’

9 februari GOES - Hele dagen achter een laptop? Je zou Charles er vreselijk mee pesten. ,,Ik ben een buitenmens.” Ook met -7? ,,Ik ben een beetje van boeren komaf, dan ben je het gewend.” Op kou kun je je kleden, vindt de man die zorgt dat we ook in de sneeuw onze troep kwijt kunnen bij de milieustraat. Hij is niet de enige bikkel. Jeremy schuift in de sneeuw keurig op de tijd de PZC in de bus en Jordy (ver)bouwt huizen. ,,Het is aanpassen en doorgaan.”