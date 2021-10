Rentmeester Dries van Huykelom van de Pas: ‘Het is altijd een verademing om Zeeland binnen te rijden’

PORTRETDe heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp, in de Zak van Zuid-Beveland, beslaat zo’n 1200 hectare. Eens per maand rijdt rentmeester Dries Hendrik Jan van Huykelom van de Pas hier rond, in wie Olivier B. Bommel direct een heer van stand zou herkennen.

U spreekt acht talen. Verstaat u ook Zuid-Bevelands?

,,Ik denk dat je je oren voor een taal kunt openen, zoals je je hart opent voor een ander. Bevelands verstaan, is niet heel moeilijk voor mij. Spreken is iets anders. Ik heb ooit (Zuid-)Afrikaans geleerd: de klank van het Zeeuws ligt daar relatief dicht bij, vind ik. Streektaal is belangrijk. Daar moet blijvend aandacht voor zijn. Het zou jammer zijn als dat verdween, zoals al zoveel door de moker der tijd verdwenen is.”

Kent men de rentmeester wel, in deze streken?

,,Geestig dat u mij aanspreekt als rentmeester. Mijn moeder zei dat eens over mij met een knipoog, en sindsdien word ik vaker zo genoemd. Ik denk overigens dat men mij in Sinoutskerke en Baarsdorp wat beter kent dan buiten deze gehuchten, maar dat ligt ook wel voor de hand. Het zijn hier vrij kleine, wat gesloten gemeenschappen. Daar kom je niet zomaar tussen en die ambitie moet je ook niet hebben. Daar is de tijdgeest niet naar. De mensen hebben hun eigen leven. Je kunt moeilijk aanbellen: ‘Ik kom eens even kennis maken’. Je kunt alleen hopen dat je iets toe kunt voegen aan hun leven, en hopen dat men met ons mee wil werken aan dit erfgoed.”

Heeft zo’n heerlijkheid een eigen wapen?

,,Deze heerlijkheid wel: dat van de familie Van Baarsdorp. De een vindt daar niets aan, zo'n wapen, voor de ander ademt het een zekere romantiek. Een heerlijkheid wordt al snel met oud geld geassocieerd. Soms klopt dat, soms niet.”

Hoe was uw jeugd?

,,Mijn jeugd was bevoorrecht, vind ik zelf. Materieel zorgeloos. Ik groeide aanvankelijk op in een groot huis met een grote tuin, in een vrij groene omgeving. Als er een vriendje kwam spelen, hoorde ik wel: het lijkt wel een museum hier! Niet dat we zoveel oude spullen hadden, maar wel schilderijen van familieleden aan de muur. Ik heb er zelf ook in huis, van mensen die iets voor mij betekenen. Als je zo opgroeit, besef je later: dat is niet bij iedereen zo. Je moet er dankbaar voor zijn. Maar, beoordeel elkaar op je verdiensten en niet op waar je wieg staat, zeg ik altijd. Iedere familie bouwt zijn eigen historie. Het maakt niet uit wat die historie is, als je maar je best doet als mens.”

Wat doet u eigenlijk, als rentmeester?

Als rentmeester ben ik, zeg maar, regelneef van de heerlijkheid. Helaas is mijn moeder, de ambachtsvrouwe, niet in goede gezondheid. Anders zou zij zelf meer aanwezig zijn. Zij is ook zeer geïnteresseerd in het gebied. Mijn moeder heeft een deel geërfd. Een deel is haar geschonken en een deel is gekocht. Zo werd de heerlijkheid voor het eerst sinds de 14de eeuw weer compleet. Ooit hoorden grond en rechten bij elkaar; dat was in de tijd dat een ambachtsheer ook bestuurlijke macht had. Op veel plaatsen is grond verkocht en de bestuurlijke macht afgeschaft, waarna enkele heerlijke rechten overbleven. Ook werden heerlijkheden veelal verkocht, bijvoorbeeld aan mensen die graag ‘ambachtsheer’ op hun diplomatieke visitekaartje wilden zetten omwille van de status. En dan worden de rechten maar vergeten. Zo is het ook hier gegaan.”

,,Gelukkig heeft mijn moeder een aantal op die manier bijna verdwenen rechten van deze heerlijkheid nog net op tijd van derden kunnen verwerven. Deze rechten gaan achthonderd jaar terug. Wie zijn wij om dan te zeggen: laat maar zitten? Het is onze plicht de traditie voort te zetten, de rechten levend te houden en het gevoel van identiteit aan te wakkeren dat door de schaalvergroting verdwenen is. In de vroege middeleeuwen waren Baarsdorp en Sinoutskerke nog zelfstandig, in 1500 werden ze samengevoegd, driehonderd jaar later kwamen ze bij ’s-Heer Abtskerke, toen slokte Borsele ze op, wie weet straks wel de gemeente Goes. De mensen hebben steeds minder binding met elkaar en de plek waar ze wonen. De samenhang verdwijnt en daarmee het gevoel van saamhorigheid en er voor elkaar zijn. Terug naar de oorsprong, de identiteit van de gehuchten. We willen het culturele klimaat verbeteren en de heerlijkheid voor toekomstige generaties behouden.”

U bent jurist. Houdt u zich ook bezig met heerlijke rechten?

,,Dat is zo gegroeid. Zo kwam eens een kennis bij mij. Iemand had hem toestemming gevraagd om in zijn gebied te vissen. Alleen wist mijn cliënt niet dat hij visrechten bezat. Hij had het een en ander in de archieven gevonden en wilde nu weten wat hij ermee kon. Het antwoord was: niets. Als er een paar decennia niets met zulke ‘vergeten’ rechten gebeurt, vervallen ze. Je moet het rentmeesterschap uitoefenen om de rechten te behouden. Zoiets als dit gebeurt vaker. Afgezien van een enkele professor, zijn er in Nederland maar zo’n vier, vijf juristen en advocaten met kennis op dit gebied. De echt winstgevende rechten zijn nog altijd een verdienmodel. Er zijn visrechten waarmee jaarlijks tonnen aan omzet wordt behaald, veerrechten die flink opleveren. Een ambachtsheerlijkheid als Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe is een beursgenoteerd bedrijf met veel boerenbedrijven op grond van de BV of NV zelf. En de ambachtsheren zijn dan de aandeelhouders.”

Volledig scherm Dries van Huykelom in Baarsdorp. © Cynthia Cats

Levert deze heerlijkheid nog iets op?

,,Voor ons is het liefdewerk, oud papier. Het gaat ons niet om het geld, maar om cultuur en cultuurbehoud. Wij hebben ook het veerrecht, alleen zijn hier geen wateren, alleen slootjes. Wij mogen bomen en struiken op smalle percelen grond zetten, maar de meeste zijn zo smal dat een boom niet kan uitwaaieren zonder hinder op te leveren. Het jachtrecht is in 1923 afgeschaft. Er is het recht om dieren te laten grazen langs de wegen en wegelingen. Er zijn wel visrechten die tonnen opleveren, waarover geprocedeerd wordt zelfs, maar niet hier. Wij hebben het recht op schapendrift, wat wil zeggen dat wij schapen mogen laten grazen. Soms wordt het verhuurd voor een laag bedrag. Levert nauwelijks iets op, maar een mooie doos chocolaatjes voor mijn verloofde Charlotte kan er wel uit. Bij haar heb ik, op relatief late leeftijd, echte liefde gevonden. Het winnende lot in de loterij van de liefde vinden, dat gun ik iedereen. Ik ben zeer dankbaar dat mij dit is overkomen.”

Wat merken de inwoners van uw activiteiten hier?

,,We hebben op diverse plekken lindes neergezet, en op het kerkhof van Sinoutskerke een mooie houten bank. Verder is het nog in het stadium van plannen bedenken; daar hebben we een denktank voor samengesteld. De bedoeling is zo veel mogelijk de inwoners te betrekken in het geheel. Wij zouden graag samen met hen de verhalen vastleggen van de oudste inwoners, liefst nog van voor WOII. Er zijn ideeën voor informatieve fietstochten. Ook daar hebben we de lokale bevolking bij nodig. We kijken wat we kunnen doen met heerlijke rechten, iets waar de mensen in het gebied ook wat aan hebben. De schapendrift bijvoorbeeld. Toeristen vinden het leuk zo’n schaapskudde te zien grazen, zeker als je dat combineert met een boerenmarkt. Wij hopen dat de schapendrift wordt opgenomen in de Inventaris van Immaterieel Erfgoed Nederland. Dan moeten we wel kunnen garanderen dat dit erfgoed voor toekomstige generaties bewaard blijft.”

,,Ik hou heel erg veel van dit gebied. Het is altijd een verademing om Zeeland binnen te rijden, en hier helemaal. Na mijn moeder zou ik ambachtsheer worden. En als ik of mijn moeder er niet meer ben? Wie trekt dan nog met verve de kar? Daarom is de Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp opgericht. We zoeken nog een penningmeester trouwens, en vrijwilligers om mee te denken en het geheel handen en voeten te geven. Dat is heel lastig. Het zijn altijd dezelfden die opstaan om te helpen. Ik vertelde iemand eens dat ik vrijwilligerswerk doe. Die keek me aan en zei: je wordt niet betaald, waarom zou je dat doen? Nou, omdat het leuk is!”

