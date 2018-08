Renovatie Stationsbrug in Middelburg gooit buslijnen in de war

NAZOMERFESTIVAL Escaperoom op Nazomerfes­ti­val: zeker eens doen!

7:30 MIDDELBURG - Naast de locatievoorstellingen presenteert het Zeeland Nazomerfestival diverse kleinere producties. In de TCR-garage in Middelburg is 'Laboratory of Man' te zien, een combinatie van een escaperoom en een dansvoorstelling.