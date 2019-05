Renesse doet peuken in de ban: Eerste rookvrije strand van Nederland

Het beste van cultureel Zeeland op één vierkante kilometer in Goes

19 mei GOES - Jongleurs, popbands, de stichting Slag om de Schelde, violist Matthieu van Bellen met het kamerorkest TY, DJ Sandstorm, ballet, korte films en culturele workshops. Op één vierkante kilometer in de Goese binnenstad gaf cultureel Zeeland zaterdag een voorproefje van wat er het komende seizoen in theaters, musea en op podia te genieten valt.