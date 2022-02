Renées broertje van 2,5 jaar werd voor drie rijksdaalders verraden en omgebracht in Auschwitz

Zij nam destijds samen met Jan Kroesen het initiatief voor de zogeheten struikelstenen bij de huizen van Joodse inwoners, die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd naar de vernietigingskampen. In totaal 22 stenen op acht adressen in Zierikzee en één voor Irma Jacobs in Burgh. Verspreid over Nederland liggen er inmiddels zo'n zesduizend van deze mini-monumentjes in de straten en meer dan 65.000 binnen Europa. Nog steeds stuk voor stuk gemaakt door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, vertelt Van der Hulle bewonderend over zijn initiatief. ,,Letter voor letter, cijfer voor cijfer. Hij doet niet aan massaproductie, omdat de Joodse mensen waar de struikelstenen voor staan het slachtoffer zijn geworden van massavernietiging.”