Remco haalt stroom uit de deining op het kanaal van Gent naar Terneuzen. Met dank aan Brussel.

Theater­groep Zierik brengt ‘Nu even wel’: Zo gretig eindelijk weer te gaan spelen

ZIERIKZEE - De gretigheid om na twee door corona aangetaste seizoenen eindelijk weer te kunnen toneelspelen is enorm. Drie leden van De Rederijkers grijpen dan ook de kans aan als gastspeelsters mee te doen bij Theatergroep Zierik in de productie ‘Nu even wel’ die vrijdag 11 februari in première gaat in theater De Verdieping in Zierikzee.

5 februari