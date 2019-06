Rembrandt van Vlissingse Yvonne is in de race voor een plek in het Rijksmuseum

Overlastge­ven­de huurders KPN-ge­bouw in Domburg moeten vanavond nog vertrekken

15:01 DOMBURG - De huurders in het KPN-gebouw aan de Schelpweg in Domburg zullen er geen nacht langer meer verblijven. Eigenaar Peter Bommeljé mag het pand niet langer verhuren aan werknemers uit het buitenland. De gemeente Veere heeft geconstateerd dat bewoning illegaal is. Bovendien is er sprake van overlast en kan de veiligheid van de huurders niet gegarandeerd worden.