Relschoppers jaarwisseling Arnemuiden voor de rechter, politie en gemeente hopen problemen dit jaar voor te zijn

De voornaamste verdachten zijn nog niet voor de rechter verschenen. ,,We hebben vier personen gedagvaard”, zei Oosterveld. ,,Hun zaken moeten nog worden ingepland bij de rechtbank. We hopen dat dat zo snel mogelijk gebeurt, ergens in januari of februari.” Volgens de officier hebben in totaal zo’n vijftig jongeren een boete gekregen van rond de 400 euro per persoon, aldus Oosterveld.